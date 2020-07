DESLAURIERS, Hormisdas



À l'hôpital Cité de la Santé, le 3 juillet 2020, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Hormisdas Deslauriers, époux de feu Yolande Palardy.Il laisse dans le deuil son amie Mme Thérèse Rochette Lamontagne, ses enfants Pierre (Manon Blais) et Nathalie (François Vallée), ses petits-enfants Marie-Pier (Jean-François) Alexandre et Amélie (Luca) son frère René Deslauriers (Carole), sa soeur Antoinette Deslauriers (Jean-Yves), et de nombreux beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille accueillera parents et amis au Mausolée St-Martin (édifice arrière) du complexe funéraire :le dimanche 16 août 2020 à compter de 13h. La cérémonie des funérailles aura lieu sur place à 16h30. Par la suite les cendres seront déposées au Columbarium. Un goûté suivra à la salle Papineau du complexe principal.Des dons à la Fondation de l'Hôpital Cité de la Santé ou à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, seraient appréciés.