POIRIER, Edouard



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de Edouard Poirier le 7 juillet 2020, époux de Hélène St-Onge.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Richard (Carole), Linda (Daniel) et Johanne (Jocelyn), ses petits-enfants Pamela (Simon), Emmanuelle (Martin), Tania (Jean-Benoit), Jade (Simon), Alexandre (Zania) et Francis, ses arrière-petits-enfants, son frère Ronald (Claudette), ses soeurs Fleurette, Yolande et Micheline (Raymond) ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances à la2125 RUE NOTRE-DAMELACHINEwww.jjcardinal.ca 514-639-1511mardi, le 14 juillet 2020 de 14h à 17h et 19h à 21h. Le service funéraire aura lieu à l'église des Saints-Anges, 1400 boul. Saint-Joseph, Lachine, mercredi, le 15 juillet 2020 à 10h.