BENJAMIN SAURETTE



Madeleine27 novembre 1922 - 5 avril 2020À Granby, le 5 avril 2020, à l'âge de 97 ans, est décédée Mme Madeleine Saurette Benjamin, résidant à Granby, née le 27 novembre 1922, épouse de feu Lucien Benjamin, autrefois de Ste-Brigide d'Iberville, fille de feu Irénée Saurette et de feu Élise Girard.Elle rejoint ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, tous décédés: André (Mignonne Ladouceur), Ange-Aimée (Robert Choquette), Lucille (Gérald Brûlé) et Marcelin (Pauline Pelletier), et laisse dans le deuil ses neveux: Normand, Pierre, Christiane, Diane, François et Daniel Saurette; Sylvie et Lise Choquette; Aline Brûlé; Michel et Micheline Saurette; ainsi que plusieurs petits-neveux et petites-nièces.Les funérailles seront célébrées en l'église de St-Césaire, située au 1385 rue Notre-Dame, le samedi 18 juillet 2020 à 14h, suivies de l'inhumation au cimetière de Ste-Brigide d'Iberville.