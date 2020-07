OUELLETTE, Claude



Le 28 juin 2020, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Claude Ouellette, époux de Mme Cécile Wait et père de feu Michel.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Pierre (Marie-Josée) et sa fille Suzanne (Nicole), ses petits-enfants, Catherine, Philippe, William, Jimmy, Angélina, Raphaël et Alexis, ses arrière-petits-fils, Théo, Elliot et Benjamin ainsi que de nombreux parents et amis.Compte tenu des restrictions actuelles, la famille recevra les condoléances, sur invitation, à lawww.maisonfuneraireroussin.comle dimanche 19 juillet 2020, de 13h à 15h30. Une liturgie de la Parole sera célébrée, au salon, à 15h30, suivie de l'inhumation au cimetière de la paroisse.