BRIEN, Raymond



À Cowansville, le lundi 6 juillet 2020, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Raymond Brien.Il laisse dans le deuil son épouse Nicole Gagnon, ses fils bien-aimés qui étaient sa fierté, soit: Stéphane (Caroline) et grand-père de Zoé et Léa, Dominic (Alexandra) et grand-père de Vanessa et Ariana, Hugo (Carolina) et grand-père de Jade, Sandrine et Mégane.Il avait aussi de nombreuses belles-soeurs, soit: Madeleine (Michel), Huguette (feu Denis) et Danielle (Robert), des beaux-frères: Gilles (Raymonde) et feu Robert, ainsi que de nombreux neveux et nièces enrichissant la famille.Il appréciait ses amis à Cowansville. Fier d'une carrière de 30 ans comme policier, il gardait un souvenir impérissable de ses confrères.À sa demande après une longue maladie pulmonaire, il n'y aura aucune cérémonie.Les arrangements ont été confiés au salon funéraireCOWANSVILLE, QC J2K 0L3T :450-263-1212 www.desourdy.ca