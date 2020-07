BÉCHARD-ROY, Monique



Le 9 juillet 2020 est décédée Monique Béchard-Roy, de St-Constant et Candiac, à l'âge de 74 ans.Fille de feu Gisèle Bellefleur et feu André Béchard, elle laisse dans le deuil son mari de 53 ans d'union Gilbert Roy, sa fille adorée Annie, tous deux l'ayant continuellement accompagnée et soutenue jusqu'à la fin, et ses 2 amours de petits-enfants Thomas et Amélie.Elle laisse également son frère Gaétan, son épouse Francine, ses neveux et nièces, cousins, cousines, sa belle-famille, ainsi que les amis et amies avec qui nous avons partagé tant de bons moments.Au lieu de fleurs un don au Centre d'hébergement de St-Rémi serait grandement apprécié.P.S. Je tiens à remercier tous les membres du C.H. de St-Rémi pour m'avoir permis de profiter de leur joie de vivre et de tout l'amour qu'ils m'ont donné depuis mon arrivée en 2017.À noter que dans le contexte de la COVID, les funérailles se feront sur invitation de la famille.