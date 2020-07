PAQUIN LAPIERRE, Claudette



À Repentigny, le 7 juillet 2020, à l'âge de 87 ans est décédée Claudette Paquin Lapierre, épouse de Marcel Lapierre.Outre son époux, cette maman distinguée et bien-aimée laisse dans le deuil ses enfants Geneviève (Jean-Pierre), Brigitte (Robert), Nathalie (Pierre), et Simon (Martine), ses six petits-enfants, ses cinq arrière-petits-enfants et de nombreux autres parents et amis.En raison de la pandémie, une cérémonie et une inhumation au cimetière Le Repos St-François d'Assise auront lieu à une date ultérieure.Des dons à la Société Alzheimer de Lanaudière seraient appréciés.L'ASSOMPTION, QUÉBEC, J5W 3C9450-589-9911www.complexefunerairejeancomtois.ca