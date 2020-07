BLUTEAU, Arthur



17 juillet 1932 - 4 juillet 2020C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès d'Arthur Bluteau, époux de feu Lucie Ménard.Il laisse dans le deuil ses enfants Martine (Harm Sloterdijk), Éric (Danielle Duguay), Lothaire et Karla (Benoit Dufour); ses petits-fils Nathanaël et Jessy-Lee Kim, et son arrière-petit-fils Mathéo-James; ses soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Il n'y aura pas de service funéraire. Cependant, les parents et amis sont invités à laisser un message de sympathie sur le site