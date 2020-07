GAGNON GOUIN, Denise



À l'hôpital de St-Eustache, le 24 juin, est décédée paisiblement à l'âge de 96 ans, Denise Gagnon, épouse de feu Bertrand Gouin.Elle laisse dans le deuil ses filles Marie-Josée (François) et Édith (Robert), ses petits-enfants Émilien (Anne), Mathilde, Amélie (Sébastien) et Étienne, son frère Roger, sa nièce Rose-Andrée, ses enfants de coeur, Norma et Nexar Andrade, ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et amis.Une cérémonie religieuse aura lieu le dimanche 19 juillet au Mausolée St-Martin à l'arrière du complexeLa famille recevra vos condoléances à partir de 14h00 et une cérémonie suivra à 16h00.