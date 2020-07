GAUVIN, Chantal



C'est avec regret que nous apprenons le décès de Chantal survenu le 28 juin à l'hôpital Sacré-Coeur de Montréal.Fille aînée de Jacqueline Lacour et de Marcel Gauvin , elle laisse dans le deuil son époux Robert Mc Duff, ses enfants Myriam (Alexandre), Philippe (Sonia), Francis, ainsi que ses petits-enfants Raphaël et Émilie.Elle laisse aussi ses frères et soeurs: Luc (Gisèle), Lionel (Ginette), Annick (Sylvain), France (Jacques), Denys et Hélène, sans oublier de nombreux parents: Boissy, Corbeil, Doucet, Fleurant, Gagné, Gauvin, Lacour, Marcouiller, Mc Duff, Robidas, Tessier et beaucoup d'amis.En raison de la pandémie, la cérémonie est reportée à l'automne.