DESBIENS, Paulette



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Mme Paulette Desbiens de Montréal, survenu le jeudi 7 mai 2020, à l'âge de 93 ans.Elle laisse dans le deuil son frère Louis-Joseph, sa soeur Carmen, sa belle-soeur Monique, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.Famille et amis se réuniront le mercredi 19 août 2020 dès 12h30 suivi d'un hommage en la mémoire de Paulette, au6825, SHERBROOKE ESTMONTRÉAL, QCLa mise en terre suivra à 15h au cimetière (adjacent au complexe funéraire) Le Repos Saint-François d'Assise, 6893 Rue Sherbrooke E, Montréal, QC.