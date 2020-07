LAMARCHE, Yvan



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Yvan Lamarche, 83 ans, le 6 juillet 2020, de St-Eustache.Il laisse dans le deuil sa fille Shany, sa petite-fille, ainsi que ses frères Georges (Ginette Daigneault), Léo (Georgette Picard), Albert (Alvine Boudreault), Réal (Marielle Dion), Richard (Agathe Jodoin), Guy et Fernand, ses soeurs Annette (André Houle), Lucie, Yolande, Lise et Huguette (Gordon Houle), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Dû aux circonstances, la famille lui rendra un hommage en privé.ROSEMÈRE