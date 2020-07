Angelini, Vincent

À Laval, le 15 avril 2020, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Vincent Angelini, époux de feu Françoise Beaudoin.Il laisse dans le deuil son frère Frank (Shirley), son amie Louise, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra parents et amis au complexele dimanche 19 juillet de 14h à 16h30 suivi d'une cérémonie commémorative au salon même.En raison des circonstances actuelles particulières, le port du couvre-visage (masque) est fortement recommandé et les mesures de distanciation seront appliquées.