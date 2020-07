Aspirant rénovateur

Le confinement des derniers mois a poussé certains d’entre nous à développer de nouvelles passions ou à s’investir dans des projets par économie, par satisfaction personnelle ou pour combler un temps jadis si précieux. Plusieurs se sont tournés vers la rénovation avec en tête des projets de petite comme de grande envergure. Dans un cas comme dans l’autre, les émissions de rénovation deviennent des assistants inspirants pour ceux qui s’improvisent bricoleurs.

Les rénos d’Hugo

Hugo Girard a su bien se positionner comme pro de la rénovation. Avec son collaborateur, Kevin Bruneau, il débarque chez des propriétaires qui ont besoin d’un petit coup de main dans leurs travaux. Des projets qui se réalisent en un week-end. Intérieurs comme extérieurs, ils nous donnent des trucs pour poser un plancher chauffant, refaire un revêtement, planter des pieux ou monter un mur d’intimité sur la terrasse.

► Mercredi 19 h 30 sur TVA

Viens voir mes rénos

Un concours de rénovation animé par Kevin Raphaël qui suit trois chantiers de trois équipes de concurrents dans leurs travaux. Nous sommes témoins de chacune des étapes. Ça donne des idées tant pour la cuisine que pour le sous-sol ou la cour. Pour déterminer le gagnant, chacun devra évaluer la qualité des travaux, l’aménagement et l’ergonomie ainsi que leur appréciation générale.

► Lundi 21 h sur Casa

Les frères Scott : une maison pour la vie

Drew et Jonathan Scott ont bâti un véritable empire de la rénovation. Ils ont plusieurs séries à leur actif. Leur contribution a permis à des propriétaires d’augmenter la valeur de leur maison pour la revente. Ici, leur objectif est de rénover la maison de couples afin qu’ils y restent longtemps. Ils leur font visiter des projets puis prennent note de leurs préférences afin d’entreprendre les changements. Le résultat est souvent spectaculaire.

► Vendredi 21 h sur Casa

Rénover pour louer

On sait que la location à court terme est un phénomène grandissant chez nous comme à l’international. La designer Camille Charland Perez conseille ses clients pour la mise en marché de leurs logements afin d’en augmenter la rentabilité. La beauté de la chose, c’est que tout est fait avec beaucoup de goût et à petit prix. Pour assurer du confort aussi. Ses idées déco sont souvent simples et ajoutent du panache aux lieux. Dans certains cas, elle fait preuve d’audace, ce qui est très attirant pour des locataires d’un moment.

► Lundi 12 h 30 sur Casa

Vendre ou rénover

Il s’agit de la 8e saison de la version américaine qui est présentée actuellement en primeur. Il faut dire que la populaire franchise a aussi une version québécoise (animée par la courtière en immobilier Maïka Desnoyers et le designer Daniel Corbin). On y retrouve une compétition amicale entre deux animateurs qui tentent de convaincre un couple indécis à l’idée de vendre ou de rénover leur maison afin de mieux circonscrire leurs besoins.

► Mardi 21 h sur Canal vie

Faites-nous la cour

On l’a connu à Occupation double, mais Sansdrick Lavoie s’en sort très bien à l’animation de cette émission qui transforme les cours. Avec les designers Eve-Marie Houle et Jacinthe Leroux, l’équipe conçoit des aménagements à la fois beaux et pratiques qui correspondent tout à fait aux demandes des participants. Jeux pour les enfants, ambiance californienne ou sud de la France, espace-bar pour les 5 à 7, coin cinéma à la belle étoile, ce ne sont pas les idées qui manquent.

► Mardi 19 h 30 sur Canal vie

Quai et terrasse sur le lac

Cette acquisition nous donne accès à des propriétaires qui veulent améliorer leur accès à l’eau. Certains vont jusqu’à se créer des aménagements extérieurs complets. Ça donne envie de vivre sur le bord d’un lac.

► Mardi 20 h sur Canal vie

Tous pour un chalet

Mathieu Baron anime ce concours à la fois convivial, haletant et rempli de défis. Six duos doivent participer chaque semaine à toutes les étapes de la rénovation d’un chalet dans le but de le gagner. C’est la téléréalité qui rencontre le magazine de réno. Et c’est constructif, même pour les plus néophytes. Les trois premières saisons sont présentées en rafale.

► Du lundi au vendredi 8 h sur Canal vie

Une étape à la fois

Marilou sort de sa cuisine et entreprend un grand chantier. Cette série nous permet de suivre les gros travaux qu’elle a dû faire en faisant l’acquisition d’un édifice pour loger son entreprise.

► Diffusée sur Véro.tv

Passion poussière

L’actrice et animatrice Sarah-Jeanne Labrosse est aussi une passionnée de rénovation et, comme on le constate sur son chantier, une femme de tête qui sait ce qu’elle veut. La rénovation de sa maison met en lumière plusieurs détails auxquels on ne pense pas toujours. On accompagne la comédienne dans les choix qu’elle a à faire. Des épisodes sont aussi consacrés à sa cour.

► Diffusée sur Véro.tv

Vu de l’intérieur

Cette série animée par Sophie Bérubé et présentée sur Unis est une source d’inspiration en architecture et en décoration. Elle nous ouvre les portes de magnifiques demeures à travers le pays qui sont des références en design contemporain. Elle nous informe aussi sur les tendances et innovations internationales.

► Diffusée sur tv5unis.ca

Tidying Up with Marie Kondo

Les derniers mois nous ont permis de faire du ménage. Si vous vous sentez encombrés, Marie Kondo est la gourou du rangement. Depuis qu’elle a débarqué en Amérique avec sa méthode, il semblerait que les magasins de seconde main n’ont jamais été aussi sollicités. Un rituel réfléchi pour s’organiser.

► Diffusée sur Netflix

Stay Here

La designer réputée Geneviève Gorder et un expert immobilier, Peter Lorimer, conseillent des propriétaires pour améliorer leurs installations locatives. Une émission qui tombe à point à l’ère Airbnb et qui nous montre des sites de New York, Washington et Seattle afin que les locataires vivent des expériences qui vont au-delà du logement.

► Diffusée sur Netflix

Sarah off the Grid

La pandémie vous a donné envie de quitter la ville ? De vivre en retrait, dans la nature ? Sarah Richardson, designer reconnue et animatrice de plusieurs émissions de déco-réno, a eu envie de vivre l’expérience. Sa spécialité ? Transformer des lieux anodins en espaces qu’on verrait dans les magazines, et c’est ce qu’elle arrive à faire dans cette série.

► Diffusée sur hgtv.ca

Backyard Builds

Cette série canadienne menée par une designer et un entrepreneur montre des cours transformées pour mieux s’adapter aux activités ou aux besoins des propriétaires. Des idées pour intégrer des éléments pour faire du sport, mieux aménager le contour de la piscine, délimiter un coin réservé aux enfants ou bien positionner un coin détente pour observer le coucher du soleil.

► Diffusée sur hgtv.ca