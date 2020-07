FORTIER, L'Abbé Jacques



Monsieur L'Abbé Jacques Fortier, prêtre retraité, est décédé ce vendredi 29 mai 2020 à l'hôpital de Saint-Jérôme. Il était âgé de 91 ans.Monsieur Jacques Fortier a été curé des paroisses: Notre-Dame-de-la-Sagesse (1968-1969), Saint-Eustache (1969-1975), Notre-Dame-Fatima (1975-1979), Saint-Janvier (1981-1993), Saint-Canut (1993- 1999): prêtre collaborateur à Notre-Dame-de-la-Paix, (2004-2005), Sainte-Thérèse-d'Avila (2005-2007). Il s'est retiré en 2008 tout en continuant à faire du ministère occasionnel dans plusieurs paroisses du diocèse.Il était fils de feu M. Mathias Fortier et feu Mme Amanda Raymond, le frère de feu Raymond, feu Stanislas, feu Marie-Anne, feu Françoise, feu Gilles et feu Mathieu.Il laisse dans le deuil sa soeur, Jeannine (Georges Cousineau), le clergé du Diocèse de Saint-Jérôme, ses neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et de nombreux amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 16 juillet de 18h à 21h en l'Église de Saint-Augustin (15093 rue de Saint-Augustin, Mirabel, Qc, J7N 1X2).Les funérailles auront lieu le vendredi 17 juillet à 11h en la Cathédrale de Saint-Jérôme (355 Place du Curé-Labelle, Saint-Jérôme, Qc, J7Z 1Z8) et seront suivies de l'inhumation au cimetière paroissiale de Saint-Augustin.15545, SAINT-AUGUSTINSAINT-AUGUSTIN (MIRABEL)(450) 473-5934