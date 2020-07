MESSIER, Laurent



À Philipsburg, le 2 juillet, à l'âge de 80 ans, est décédé Laurent Messier, fils de feu Rose-Amande Hamel et de feu Joseph Messier, il laisse dans le deuil son épouse Lise Fortin.Il laisse aussi ses enfants Stéphanie (Todd), Mia, Annick (Claude-André), Jean-François (Patricia) et Éric (Virginie), ses beaux-fils Olivier et Nicolas (Roxanne), sa bru Nathalie et ses 14 petits-enfants.Il laisse aussi ses 14 frères et soeurs et leurs conjoints(es).La famille recevra les condoléances le samedi 18 juillet dès 10h, suivi des funérailles à 11h à l'église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs de Verdun.