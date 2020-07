BELLE-ISLE, Michèle



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Michèle Belle-Isle, fille de feu Marguerite Perraton et de feu Pierre-Paul Belle-Isle, survenu le 2 juillet 2020, à l'âge de 72 ans.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Monique et Suzanne (Paul Bouchard), son frère Jean-Pierre (Ginette Latendresse), son filleul Jean-Luc (Maryse Boudreau) ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es).La famille accueillera parents et amis(es) au complexe funéraire Urgel Bourgie / Athos, 1255 avenue Beaumont, Mont-Royal (Québec) H3P 3J1.Les funérailles auront lieu vendredi le 17 juillet 2020 à 10h30 dans la chapelle du complexe. Heures des visites: jeudi 16 juillet de 14h à 17h et de 19h à 21h, vendredi 17 juillet à compter de 9h.