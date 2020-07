PAQUETTE, Mariette



C'est avec tristesse que nous annonçons qu'à l'hôpital Pierre-Boucher, le 2 juillet 2020, à l'âge de 77 ans, est décédée Mme Mariette Paquette, épouse de feu M. Jean Carpentier. Elle était la fille d'Albert Paquette et de Jeanne Boileau. Elle demeurait à Brossard et autrefois à Côte-des-Neiges.Elle laisse dans le deuil ses enfants Francine Lecouteur (Peter Büerger), Lise Lecouteur (Geoff Walkom), Marie-Thérèse Lagacé (Grégoire Hay) et Jean-François Lagacé (Sarah Grayton), ses petits-enfants Catherine, Anne-Sophie, Kristina, Jeanne-Marie, William et Thomas, ses arrière-petits-enfants Adrianna et Zoé, sa soeur Jeannine Paquette (feu Félix Arsenault), son frère Jean-Paul Paquette, plusieurs neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 18 juillet de 9h30 à 11h à :7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2450-463-1900Une cérémonie en sa mémoire aura lieu à 11h en la chapelle du salon.Nous vous invitons à visiter l'espace web dédié à la mémoire de Mariette Paquette, afin d'y laisser des messages de condoléances. www.dignitequebec.comAu lieu de fleurs, un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC serait apprécié.