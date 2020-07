CADIEUX, Raymond



Au C.H. Pierre Le Gardeur, le 2 mars 2020, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Raymond Cadieux.Il laisse dans le deuil ses enfants Benoit (Brigitte Tanguay), Suzanne (René Beaupré) et leur mère madame Denise Vézina, ses petits-enfants Jonathan et Arianne ainsi que ses parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 17 juillet de 14h à 17h au: