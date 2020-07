BAZINET ADAM, Carmen



Au CISSSME Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe, le 5 juillet 2020, est décédée Madame Carmen Bazinet à l'âge de 87 ans. Elle était l'épouse de Marcel Adam (autrefois de Saint-Thomas-D'Aquin).Outre son époux, la défunte laisse dans le deuil ses enfants : feu Yves, Sylvie (André Rodrigue), feu Monique et Richard (Liette Trudel).Lui survivent également ses frères et soeurs: feu Marie-Claire (feu Jean-Maurice Bousquet), feu Gisèle (feu Robert Burelle), feu Odilon (Berthe Fontaine), feu Charles-Omer (Gracia Carbonneau), Huguette (feu Gérard Gagnon), feu Sylvio (Alice Fontaine), Rosianne (Pierre Beauchemin), feu Réjean (Marielle Blanchette), Ronald (Jacqueline Messier), plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis.La famille tient à remercier tout le personnel du Centre Hospitalier Honoré-Mercier pour les bons soins apportés à Madame Bazinet.Toute marque de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec, à la Fondation des maladies du coeur et de l'avc ou à l'Association pulmonaire du Québec.Les funérailles de Madame Carmen Bazinet Adam seront célébrées le samedi 18 juillet 2020 à 11 h en l'Église Saint-Thomas-D'Aquin suivies de l'inhumation au cimetière paroissial.Compte tenu des directives du Ministère de la Santé, un nombre limité de 50 personnes sera accepté dans l'église.