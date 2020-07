Canadien: Alexander Romanov dans le néant

Si le jeune défenseur russe Alexander Romanov sait déjà qu’il ne pourra pas enfiler l’uniforme du Canadien de Montréal lors du prochain tournoi éliminatoire de la Ligue nationale de hockey (LNH), beaucoup de questions demeurent sans réponse à l’heure actuelle.

La nouvelle convention collective a beau avoir été ratifiée vendredi soir, le dossier de Romanov demeure particulièrement complexe. Tant l’organisation du CH que l’agent du joueur, Dan Milstein, sont dans le brouillard au sujet de plusieurs éléments.

«On ne sait pas s’il pourra s’entraîner avec l’équipe, on ne sait pas non plus s’il pourra voyager avec l’équipe, a indiqué Milstein lorsque contacté par le TVA Sports.ca. Il y a tellement de questions en suspens sur lesquelles nous n’avons aucune information.»

«Montréal est dans la même position, tout ce que l'équipe sait, c’est qu’il aura le droit de brûler la première année de son contrat d’entrée, mais qu’il ne pourra pas jouer.»

Besoin d’un plan clair

Évidemment, tant que Romanov ignore s'il pourra s’entraîner avec le CH, ne serait-ce que pour acquérir de l’expérience et avoir un avant-goût de la LNH, son camp ne peut déterminer s’il brûlera la première année du contrat.

«On a d’abord besoin d’un plan clair, a mentionné Milstein. On a bon espoir d’obtenir des nouvelles au courant de la fin de semaine.»

À partir de lundi midi, le Canadien disposera d’une fenêtre de 53 heures pour mettre sous contrat Romanov – et, le cas échéant, brûler l’année. À noter que le contrat d’entrée qui avait été annoncé par l’organisation en mai n’avait aucune date d’entrée en vigueur et constituait plutôt une entente de principe.

Romanov, 20 ans, a d’autres options. Pour éviter de se retrouver plusieurs mois sans jouer au hockey, il peut conclure un contrat avec une équipe européenne, mais on ignore si cela signifierait qu’il devrait faire l’impasse sur la saison 2020-2021 de la LNH.