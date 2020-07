CORRIVEAU, Maurice



À Varennes, le 1er juillet 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Maurice Corriveau, époux de Mme Gisèle Beaulieu. Il était agent correctionnel retraité et chauffeur pour Taxi Savaria.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Annick et Marie-Ève (André Juhasz), ses petits-enfants Mélodie, Catherina, Joanie et Justin, son frère et ses soeurs Jacqueline (Bernard Desbiens), Vianney (Michelle Boivin) et Jocelyne, son beau-frère et ses belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 19 juillet de 12 h à 16 h au :À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE (QUÉBEC) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. 450 655-6036 Téléc. 450 655-0941Une liturgie de la Parole aura lieu le même jour à 16 h en la chapelle du. Les cendres seront inhumées au cimetière St-Joseph de Manicouagan à Baie-Comeau à une date ultérieure.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôpital Pierre Boucher