COLLESSON ARCOUETTE

Marie-Laure



Née à Roxton Falls, Madame Marie-Laure Collesson, épouse de feu Jean-Marie Arcouette, est décédée à Montréal, le 7 mai, à l'âge de 90 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Alain (Line), Johanne (Robert), Richard (Marlène), Sylvie (Louis) et Evelyne (Alain), ses petits-enfants : Annik, Isabelle, Thierry, Charli, Maude et Félix ; ses arrière-petits-enfants : Zack, Noah, Samy, Juliette, Elliot, Marylou, Joey et Lou, ses soeurs : Claire, Pierrette, Mireille et Ghislaine ; cousins, cousines, neveux et nièces ; ainsi que sa fidèle amie Darie Bilodeau.Une rencontre est prévue le dimanche 19 juillet 2020, de 13h à 16h, au :Notez que le port du masque est obligatoire pour tous.