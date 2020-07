PELLETIER, Berthier



À l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska, le 8 juillet 2020, est décédé à l'âge de 77 ans, M. Berthier Pelletier, époux de Madeleine Lefebvre, domicilié à Sainte-Clotilde-de-Horton.Monsieur Berthier Pelletier laisse dans le deuil son épouse Madeleine Lefebvre, ses enfants: Jean-François (Sylvie Girard), Martin et Stéphane (Annick Cantin), ses petits-enfants: Marie (Loïc), Mathieu (Fannie), Stéphanie (Joël), Rémy, Jacob (Véronique) et Alexis, son arrière-petit-fils: Colin.Il laisse également dans le deuil ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Selon les volontés du défunt, il n'y aura aucunes funérailles.Pour témoigner votre sympathie, la famille apprécierait des dons pour la Fondation québécoise du cancer. Les formulaires sont disponibles au bureau ou sur le site internet duwww.salonbergeron.comLa famille remercie le Dr Martin Rouillard et tout le personnel d'oncologie de l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska pour les bons soins prodigués ainsi que tous les parents et amis de leur sympathie manifestée à l'occasion du décès de Monsieur Berthier Pelletier.