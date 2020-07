GIROUX, Rollande

(née Métras)



De Saint-Chrysostome, le 9 mai 2020 à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Rollande Métras, épouse de feu Ubald Giroux.Mère de feu Nicole et feu André, elle laisse dans le deuil ses enfants : Jacques (Rita), Michel, Jean (Céline), Sylvie (Robert), ses neuf petits-enfants : Nicolas (Christina), Mathieu, Francis, Gabriel, Marc-Olivier (Megane), Marie-Christine (Simon), Jean-Denis, Jonathan, Jérémy de même que ses arrière-petits-enfants : Noah, Olivia et Kelly.Soeur de feu Georges (Françoise Vincent), elle laisse également sa soeur Denise Métras (Claude St-Mars), ses beaux-frères et belles-soeurs : Gérard Giroux (Lorraine), Réjean Giroux (Nicole), feu Jeannette Bouchard et feu Denise Rochefort, ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.Les funérailles se feront samedi le 18 juillet 2020 à 11h en l'église paroissiale de St-Chrysostome. La famille recevra les condoléances à l'église à partir de 10h. L'inhumation suivra au cimetière de la paroisse.SAINT-CHRYSOSTOME450-826-3131