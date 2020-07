LEGAULT JOLY, Gladys



À l'hôpital Cité de la Santé de Laval, le mardi 28 avril 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée Gladys Legault, épouse de feu Roger Joly, fille de feu Raoul Legault et de feu Margaret Mc Iver; mère de feu Ronald (Camille), feu Carol (René) et feu Daniel.Elle laisse dans le deuil sa fille Lynda son fils Gérald (Pauline), sa nièce Gisèle, sa belle-soeur Cécile et son neveu Michel, ses huit petits-enfants, Lyne, Nancy, Patrick, Pascale, Katherine, Roxane, Stéphane et Maia. Aussi elle laisse dans le deuil ses 17 arrière-petits-enfants. Maman a eu le bonheur de tenir dans ses bras sa cinquième génération, Félix. Elle laisse dans le deuil sa grande amie Aline ainsi que d'autres parents et ami(e)s.La famille lui rendra un dernier hommage au complexele samedi 25 juillet dans l'intimité de 13h à 16h. À 15h15 une liturgie de la Parole sera célébrée.Au lieu de fleurs, un don aux Amputés de guerre serait apprécié.