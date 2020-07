BOUCHARD, Monique



À St-Jérôme, le 6 juillet 2020, est décédée Mme Monique Bouchard à l'âge de 79 ans. Elle était la fille de feu Marcel Bouchard et Marie-Jeanne Beaudry, la soeur de feu Gisèle (Rémi Deschambault), feu Claude.Outre sa mère, elle laisse dans le deuil son frère Jean-Pierre, ses soeurs Micheline, Huguette et Claudette (Marc Bourcier), ses neveux, nièces et de nombreux amis.Il n'y aura aucune exposition. L'inhumation aura lieu au cimetière de St-Jérôme à 11 h 30 le samedi 18 juillet 2020. Considérant certaines contraintes actuelles, nous demandons de respecter la distanciation.