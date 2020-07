RIOU GINGRAS, Thérèse



À Terrebonne, le 9 juillet 2020, est décédée à l'âge de 91 ans, dame Thérèse Gingras, épouse de feu monsieur Richard Riou.Elle laisse dans le deuil sa soeur Laure, ses enfants François (Danielle Juneau), Michel (Ghislaine Bessette), Monique (Denis Cauvier) et Patrice (Lisette Lacroix), ses petits-enfants Sophie et son fils Félix, Louis, Simon, Marie-Claude, Dominique, Guillaume et Marie-Hélène.Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis(e)s.De sincères remerciements sont adressés au personnel et à ses amis du Manoir de La Rive, ainsi qu'aux médecins et au personnel soignant du 4e étage de l'Hôpital Le Gardeur pour l'accompagnement et les bons soins apportés.Étant donné les circonstances actuelles reliées à la pandémie, une cérémonie intime se tiendra pour ses enfants et petits-enfants.Par ailleurs, c'est avec gratitude que nous recevrons vos condoléances aux endroits suivants:Internet:www.dignitymemorial.comainsi qu'à l'adresse postale:Famille Riou939 rue Saint-LouisTerrebonne, Qc J6W 1K1Si désiré, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.