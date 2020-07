DÉSILETS, Jeanne (née Godin)



À l'hôpital Charles-Lemoyne, le 26 mars 2020, à l'âge de 98 ans et 7 mois, est décédée Mme Jeanne Godin, épouse de feu M. Gratien Désilets, fille de feu Marie-Anne Arsenault et feu Rodolphe Godin.Elle laisse dans le deuil ses filles: feu Éliane, Madeleine (feu Denys Castonguay), ses petits-enfants: Stéphane (Émilie Audette Lauzon), Chantale (Alain Sylvain) et Kim, ses arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants.Également, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs: Soeur Aline S.A.S.V., Soeur Laurence S.A.S.V., feu Richard (Marie-Paule Roy), Cécile (feu Rhéal Guay), Fernand (Lucette Élliott), Gertrude (feu Réal Messier), Gilbert et feu Maurice (Élizabeth Dussault), plusieurs parents des familles Godin, Arsenault et Désilets, ainsi que plusieurs amis(es).Dû aux circonstances actuelles, une cérémonie aura lieu en toute intimité, lors de l'enterrement des cendres le samedi 18 juillet 2020, au cimetière St-Georges à Longueuil. Merci d'être avec nous en pensées.