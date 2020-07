Le livre de la nièce de Donald Trump sortira en français en octobre

La version française du livre de Mary Trump, nièce du président américain, qui fait grand bruit et sort la semaine prochaine aux États-Unis, sera publié chez Albin Michel « courant octobre » sous le titre « Trop et jamais assez », a indiqué la maison d’édition.

Intitulé « Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man » en anglais, le livre est déjà numéro 1 des ventes sur Amazon aux États-Unis, juste devant le livre de l’ex-conseiller à la sécurité John Bolton, paru en juin, également très critique envers Donald Trump.

Présenté par l’éditeur Simon & Schuster comme un livre-révélations à environ trois mois de la présidentielle américaine, l’ouvrage de Mary Trump a déclenché une bataille juridique: un frère de Donald Trump, Robert, a essayé, en vain, de le bloquer en justice.

Mary Trump, psychologue, est la fille de Fred Trump Jr., frère aîné du président, décédé en 1981 à 42 ans, des suites de son alcoolisme.

Dans son ouvrage de 240 pages, celle qui a rompu depuis longtemps avec son oncle devenu président décrit une famille dysfonctionnelle dans laquelle a grandi Donald Trump.

La version française sera distribuée en France, Belgique et Suisse, selon la maison d’édition.