Les moyens de nos ambitions

Le gouvernement du Canada annonçait cette semaine que le déficit budgétaire engendré par la réponse à la crise de la COVID-19 devrait se chiffrer à plus de 342 milliards de dollars.

Du jamais-vu de puis la Seconde Guerre mondiale.

Une position enviable

À ceux qui se demandent si le Canada a vraiment les moyens de dépenser autant, laissant ainsi une importante dette aux générations futures, il faut demander en retour ce qu’ils auraient préféré comme solution. Parce que, s’il est un pays au monde qui a les moyens d’être généreux, c’est bien le Canada.

Déjà, avant la pandémie, notre situation économique faisait l’envie de nombreux pays, y compris au sein du G7. Avec un ratio dette PIB de 31,1 % avant la crise et des prévisions de 49 % pour l’après-COVID, tout indique que nous allons demeurer parmi les États les moins endettés.

Nous disposons de tout ce qu’il faut pour que notre économie reprenne rapidement sa croissance après la crise.

Pensons uniquement au potentiel que nous confèrent nos ressources naturelles. Pour ceux qui voudraient éliminer le pétrole de l’équation, rappelons que le Canada dispose aussi d’importantes ressources minières, d’eau potable en quantité, de ressources agricoles et d’un potentiel hydro-électrique immense.

Soyons ambitieux

Par-dessus tout, ce sont les Canadiens qui constituent notre plus important potentiel de relance après cette période d’incertitude et de confinement. La productivité de notre main-d’œuvre, bien sûr, mais aussi la créativité de nos entrepreneurs et l’inventivité de nos ingénieurs sont à la base même de la prospérité canadienne.

Et ça, le gouvernement l’a reconnu en créant des mécanismes de soutien financier pour éviter que la pauvreté n’engloutisse plus de vies que la COVID-19 n’en aura volé.

En regardant le déficit astronomique à venir, il ne faudrait surtout pas oublier que chaque dollar investi pendant cette pandémie a été réinjecté directement dans notre économie.