On est mêlés

Un tout ti-peu mélangés, mettons. La multiplication des directives, des consignes, des recommandations d’Horacio et compagnie a créé un véritable embrouillement, une confusion, et beaucoup de gens qui se rencontrent ne savent plus comment s’aborder. Ça va de rien du tout en passant par la poignée de main parce qu’on a oublié qu’il ne faut pas, la rencontre poing à poing, la coude à coude, et d’autres grands émotifs qui n’en peuvent plus de s’ennuyer font fi de tout et se lancent dans l’accolade.

Pas de masque ou le masque en bas du nez ou tout simplement accroché à une seule oreille, sinon suspendu dans le cou. C’est la grande désobéissance dans un tohu-bohu excusé par le malentendu.

Deux rencontres mondaines dans ma vie trépidante jeudi soir et, dans les deux cas, le même fouillis, le même bredi-breda. Et pour ceux et celles qui ont la fiole connue, c’est encore plus saisissant. Des gens leur ramassent la main droite et la secouent sans crier gare, accompagnant le tout d’une bonne tape sur l’épaule de la gauche. Et pour une photo, le mètre de distance, on n’en parle même plus.

CONFUSÉMENT

Les mesures qui disparaissent progressivement dans le déconfinement ajoutent à la confusion. On ne sait plus vraiment où on est rendu. En début de semaine, on avait droit à la douche au club de tennis, mais pas à l’aréna. Et au tennis, qu’on joue en double ou en simple, tout le monde peut toucher aux balles alors qu’au golf, il faut utiliser le nouveau « remonte-balle » pour ne pas effleurer la balle des partenaires. Le fouillis, je vous dis. Et pensez-vous qu’on va désinfecter la balle de baseball ou de softball chaque fois qu’elle change de main ou de gant dans un match ? Bravo pour les efforts de désinfection, de nettoyage et de distanciation, mais dans les bars, avant ou après minuit, on aura toujours la mémoire aussi courte qu’une couple de shooters. Oui, on déconfine, mais à la grâce de Dieu.

DANS LE TAS

Certains portent le masque, d’autres la visière, mais avec le déficit de 343 milliards maintenant annoncé, à Justin, je suggère la grille.

Ne ratez pas le message. Tous les jours, de Rideau Hall, le virus s’adresse aux Canadiens.

Nouvelle encourageante. On a testé un vaccin avec une souris et elle est restée à deux mètres de la trappe.

Justin Trudeau... un être cher.

Pas facile cette météo canicule ni tête.

Depuis un bout de temps, j’ai de la misère à finir ce que je.

Si jamais il neigeait, ça fondrait vite.

