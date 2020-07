Photos souvenirs: 2Frères

Succès fulgurant

Photo d'archives, Jean-Francois Desgagnés

En 2015, au Petit Impérial, une petite salle de Québec, il y a déjà cinq ans, alors que les chaleureux frères Sonny et Érik Caouette accordaient leurs premières entrevues aux quotidiens du Québec. L’année suivante, ils réalisaient un exploit avec plus de 145 000 copies vendues de leur premier album Nous autres, et ils recevaient les prix Félix de l’Album et Groupe de l’année au gala de l’ADISQ.

Pas comme les autres

Photo courtoisie

Les deux frères alors qu’ils lançaient, en 2015, leur premier album Nous autres au vignoble de Saint-Joseph-du-Lac de Mario Pelchat, qui avait déjà flairé leur énorme potentiel. Pas question d’un lancement artificiel pour les gars de Chapais (près de Chibougamau). Ils avaient plutôt opté pour un gros feu de camp auquel quelques journalistes étaient conviés.

Déjà meilleurs copains

Photo courtoisie

Erik (l’aîné) et Sonny à Chapais, leur village natal, alors qu’ils avaient environ 3 et 4 ans. Les deux frères, déjà inséparables, ont grandi au sein d’une famille de musiciens, car leurs parents avaient leur propre band et jouaient dans les mariages et des événements corporatifs de leur région.

Changement de nom

Photo courtoisie

Lors d’un spectacle en 2012, alors qu’Erik et Sonny venaient de trouver leur nouveau nom, 2Frères. Ils avaient déjà plusieurs années d’expérience, ayant auparavant fait la tournée des bars de la province sous le nom de Soon & Caou. En fait, Érik était monté sur les planches dès l’âge de 8 ans et Sonny s’était découvert une passion pour la guitare à 11 ans.

Tissée serrée

Photo courtoisie

Devinez qui est qui. Magnifique photo de famille, où l’on retrouve les deux chanteurs/musiciens et aussi leur frère et leur grande sœur. Dans l’ordre : Sonny, Nathaniel, Jennie et Erik. Les 2Frères ont toujours été proches des membres de leur famille, tissée serrée.

♦ Malgré la pandémie, 2Frères sont de nouveau sur la route. Ils adhèrent avec grand enthousiasme aux concepts des Musiparcs TD et ciné-parcs. Le succès est au rendez-vous avec cette nouvelle formule de spectacles vivants devant des gens assis dans leur voiture (ou tout près) qui manifestent leur plaisir avec phares et klaxons. Les billets coûtent environ 75 $ par voiture (indépendamment du nombre d’occupants). Pour les dates de tous leurs spectacles, voir 2freres.com ou leur page Facebook.

♦ Le célèbre duo a lancé il y a quelques mois un nouvel album À tous les vents, leur troisième en carrière, avec leur précieux complice Steve Marin.

♦ La période de confinement dû à la COVID-19 s’est plutôt bien passée pour Sonny et Érik. Vu leur rapide succès, ils n’avaient pas eu de temps pour se reposer, ce qu’ils ont fait. Tous deux pères d’une petite fille de 8 ans, ils en ont profité pour passer du temps en famille. Sonny a aussi monté son propre studio d’enregistrement à la maison et Éric a travaillé sur son terrain.

♦ La plupart des photos de ce reportage se retrouveront dans un premier livre consacré à 2Frères qui paraîtra à l’automne aux Éditions La Semaine. Écrit par François Couture.

♦ Érik et Sonny Caouette lanceront bientôt leur propre gin, Opémiska, du nom d’un lac de leur région, aux arômes du terroir.