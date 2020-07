Pique-nique santé

L’été est propice aux pique-niques en famille. On aime prendre le temps de s’arrêter dans un endroit verdoyant ou au bord d’une piscine pour célébrer les beaux jours autour d’un repas teinté de fraîcheur. Conseils pour un pique-nique réussi !

Salubrité d’abord

Si les beaux paniers en osier sont des plus jolis, la meilleure option est la glacière qui permet de bien conserver les aliments au frais. On se munit de paquets réfrigérants et on congèle nos jus et boissons pour conserver nos aliments bien froids (sous 4 °C).

Côté menu

Les sandwichs ont toujours la cote en été. On aime leur volet pratique et le fait qu’ils plaisent à toute la famille. Mes conseils pour un sandwich santé :

1) Choisir un pain de grains entiers (plain plat, muffin anglais, tortilla ou pain tranché). On peut aussi composer un sandwich dans une feuille de laitue ou de chou frisé pour ajouter de la variété.

2) Choisir une garniture protéinée.

Pour bien nous soutenir en après-midi, mieux vaut garnir son sandwich d’une source de protéines.

Quelques idées :

Tomates-bocconcini-fraises-roquette

Hummus, poivrons rouges grillés, halloumi

Purée de lentilles rouges, sauce yogourt épicée, cresson

Poulet-raisins frais-mayo allongée au yogourt nature

Thon-pomme-céleri-cari

Poulet-pesto-fromage

Œuf-fenouil

Fromage cheddar et pomme tranchée

Dinde tranchée, épinards, poire

Crevettes nordiques, mayo allégée, céleri-rave

Découvrez mes idées de sandwichs orignaux : végépâté/pesto de betteraves, sandwich roulé poulet césar, sandwich Banh-mi sur mon blogue : www.isabellehuot.com/blogs/recettes-et-conseils.

Salades

Les salades sont aussi fort appréciées en période estivale. On aime leur fraîcheur et les variantes sont nombreuses.

Salade de pâtes au thon et olives noires

Salades de riz au poulet et aux nectarines

Salade aux trois légumineuses

Salade de fraises-épinards-fromage de chèvre

Salade de melon d’eau, crevettes, féta et menthe fraîche

Pourquoi pas une salade de couscous ou de quinoa ?

Salade de couscous méditerranéen au tofu

Salade de quinoa aux agrumes et saumon

Salade de couscous, poulet et raisins

Salade de quinoa aux pois chiches et amandes

Salade de couscous perlé aux tomates séchées, dinde et basilic

Salade de quinoa aux betteraves jaunes, edamames et noix de pin

Photo courtoisie

À boire

J’aime les infusions biologiques Health Tea (30 calories et 6 g de sucre seulement), l’eau d’érable Maple 3 au goût subtil d’érable, les nouvelles saveurs de kombucha sans sucre (Sencha Kombucha et Rise, notamment), l’infusion de Yerba maté en vogue Mate Libre (pour adultes seulement), les jus bio d’Impress Food tout comme la gaspacho à boire délicieuse et innovante. Sinon l’eau régulière, bien sûr, que l’on peut aromatiser naturellement avec des tranches d’agrumes et des fines herbes.

Photo Adobe Stock

Envie de charcuteries ?

Optez pour celles sans nitrite ajouté. Certaines contiennent du sel de céleri (qui contient des nitrates), d’autres des extraits d’agrumes aux propriétés antioxydantes. L’univers des charcuteries a bien évolué pour répondre à la sensibilité des consommateurs qui désirent manger des produits aux listes d’ingrédients épurées.

Les accompagnements

Crudités de saison (pensez aux carottes nantaises, au fenouil et au chou-fleur de couleur), trempettes au yogourt grec ou hummus (de pois chiches ou d’edamames), brochettes de légumes et fromage, et biscottes aux grains entiers (ou craquelins d’algues ou de légumes) comptent parmi les bons accompagnements.

Pour terminer, les fruits volent la vedette, ils sont riches en eau, ce qui permet de bien s’hydrater, fondamental en été. Les brochettes de fruits plaisent particulièrement aux enfants.

Quelques conseils

Prendre une glacière distincte pour les boissons, car elle sera ouverte plus souvent, ce qui pourrait affecter la conservation des aliments.

Mettre les aliments les plus fragiles (viandes, lait, œufs) au fond de la glacière, car c’est la partie la plus froide de la glacière, les glaces (Ice-Pak) seront sur le dessus, car le froid descend.

Toujours conserver la glacière à l’ombre.

Bon pique-nique !