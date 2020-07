Silvi Tourigny nous présente sa nouvelle «chum de fille», la belle Danie Star

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, Danie Star est une femelle. Cette chienne âgée de 18 mois, bouledogue américain, est tout un numéro. Elle a souvent été mise en vedette pendant le confinement dans des capsules vidéo sur la page Facebook de l’humoriste.

1. Quelle est la raison qui vous a poussée à avoir ce chien chez vous?

On a adopté Danie Star 4 mois après le décès de Marshall. La maison était vide. Nous sommes des fans de grands chiens avec une face de « baboune », mais on voulait un chien qui ne ressemble pas trop à Marshall, pour ne pas les comparer. Nous avons donc choisi une femelle blanche pour faire différent.

2. Pourquoi avoir choisi ce nom ?

À la mort de Marshall, mon fils a vécu un deuil difficile. Il se réveillait la nuit en pleurant. Une nuit, pour le consoler, je lui ai dit qu’on aurait un autre chien quand on serait prêts. Il m’a répondu : « Ah oui maman, et on va l’appeler Danie Star. » Toute une révélation à 2 heures du matin !

3. Comment décrire en quelques phrases la personnalité de votre animal ?

Elle est particulière. Elle peut être très intense, énervée et démontrer toute une joie de vivre, mais elle peut aussi être extrêmement anxieuse. Son côté dépendant affectif fait qu’elle me suit partout. Elle a aussi un côté très protecteur avec notre fils. Malheureusement, c’est aussi un « chien à problèmes ». Elle a souvent plein de petits bobos, a une dysplasie de hanche, se gratte souvent compulsivement, etc. On est loin de Marshall, mais je l’aime quand même d’amour !

4. Racontez-nous un fait cocasse, inusité ou particulier concernant votre animal.

C’est un chien « chèvre » ! Elle aime les hauteurs. Elle monte partout. On l’a retrouvée debout sur le comptoir et même debout sur la table. Elle s’assoit sur le fauteuil, les chaises, etc. Elle a maintenant sa place sur une chaise à table. Elle s’assoit là et nous regarde jouer aux cartes.

5. Racontez-nous une de ses frasques.

Elle n’aime pas la voiture et est bonne actrice. Chaque fois qu’on voulait la faire embarquer, elle simulait une douleur aux hanches et semblait incapable de monter. Au début, on la croyait, mais quand j’ai vu sa grande capacité à monter un peu partout dans la maison, j’ai compris qu’elle nous avait dupés. Quand elle n’a pas envie de quelque chose, soudain, ses hanches lui font plus mal !

6. Quelle est son activité préférée ?

Son nouveau jouet interactif Bob-a-lot, un genre de casse-tête pour chien dans lequel on cache de la nourriture.

7. Qu’auriez-vous aimé savoir avant d’obtenir cet animal ?

Qu’un chien blanc c’est salissant. En fait, Danie Star n’est pas plus sale qu’un autre chien, mais ça paraît plus.

8. En quoi votre animal peut-être une source d’inspiration pour vous ?

Jusqu’à présent, côté scène, pas encore, mais sur le web, c’est une autre affaire. J’ai fait une quinzaine de capsules vidéo où Danie Star est en vedette. J’ai exploité le fait qu’elle me suive partout avec son petit air particulier...Elle a une face tellement « payante » !

9. Pendant le confinement, qu’est-ce que Danie Star vous a apporté ?

Du divertissement sans arrêt. Elle a ajouté un peu de légèreté pendant cette période difficile.