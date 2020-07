Tournoi «MLS is Back»: les Red Bulls frappent tôt face au Atlanta FC

Un but rapide de Florian Valot a permis aux Red Bulls de New York de vaincre l’Atlanta United FC 1 à 0, samedi soir, dans le premier match des deux équipes au tournoi «MLS is Back»

À la quatrième minute, le milieu de terrain français a profité d’un bon relais de Kaku pour se faufiler seul devant le gardien Brad Guzan. Le représentant des New-Yorkais l’a ensuite déjoué avec une frappe au ras de sol.

Les vainqueurs sont passés bien proche de doubler leur avance à la 25e minute, mais cette fois-ci, Guzan a eu le dernier mot. Le gardien a bien suivi l’action et était bien positionné pour faire l’arrêt sur une frappe à bout portant de l’attaquant Daniel Royer.

Au total, Guzan a fait face à quatre tirs cadrés, soit autant que son vis-à-vis Daniel Jensen.

Pour leur prochain affrontement, les Red Bulls se mesureront au Crew de Columbus. De son côté, Atlanta affrontera le FC Cincinnati. Ces deux duels seront disputés jeudi prochain.