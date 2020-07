Un nouveau mentor pour Guerrero fils

Le joueur des Blue Jays de Toronto Vladimir Guerrero fils devra s’habituer à sa nouvelle position, lui qui a récemment fait le transfert du troisième au premier coussin. Il bénéficiera d’un excellent mentor en son coéquipier Rowdy Tellez.

Même si le changement de position peut sembler subtil, il vient avec son lot d’ajustements.

«C’est une position différente, a mentionné Tellez au réseau Sportsnet. Le jeu de pied alentour du coussin est différent, il y a certaines choses que tu ne fais pas au troisième but. Tout ce que je peux dire c’est qu’il est formidable. Il travaille très dur et je suis content de voir le travail qu’il fait et il pose les bonnes questions.»

«C’est un excellent coéquipier, ajoute l’Américain au sujet de son coéquipier de 21 ans. Il ne s’en fait pas avec certaines choses comme son temps de jeu. Il veut seulement que tout le monde soit heureux et que tout le monde soit à son meilleur.»

La présence de Guerrero fils au premier but pourrait priver Tellez de temps de jeu, mais ce dernier aussi ne s’en fait pas avec ça. L’athlète de 25 ans pourrait même forcer la main de son gérant Charlie Montoyo, puisqu’il compte déjà trois circuits en deux rencontres intraéquipe. Tellez reste humble malgré tout et aide comme il le peut ses coéquipiers à s’améliorer quotidiennement.

«Quand je me fais retirer contre un lanceur, je veux savoir comment ils m’ont retiré, a ajouté le joueur de premier coussin. Je pose ces questions-là et vice-versa. Quand tu frappes bien la balle, ils [les lanceurs] veulent savoir «De quoi ça avait l’air quand la balle est sortie de mon gant? C’était quoi la raison? Comment as-tu pu suivre la balle?

«Je les rends meilleurs et ils me rendent meilleur parce qu’ils me disent ce que j’ai fait de mal et je leur dis quand ils exécutent mal leur lancer. Il s’agit simplement d’être un bon coéquipier.»

Dans tous les cas, Charlie Montoyo aura une décision difficile à prendre le 24 juillet lorsque son équipe entamera sa saison contre les Rays à Tampa Bay, à savoir qui de Tellez ou Guerrero fils entamera l’année au premier but.