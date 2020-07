Un rouge de grande soif!

Avec l’été bien installé, on cherche des rouges légers, mais qui sont aussi savoureux et qui montrent de la personnalité. Voici le candidat parfait!

On oublie, trop souvent, que l’Autriche produit des petites merveilles. C’est le cas de ce rouge qui réunit deux cépages typiques de l’appellation Burgenland: le blaufränkisch et le zweigelt, les deux en parts égales. Il en résulte un vin aux parfums éclatants de violette, de réglisse, de clou de girofle et de charbon. En bouche, la texture est soyeuse et relevée par une franche acidité. C’est énergique et coulant. On le sert assez frais (45-60 minutes au frigo). Il ne fera qu’une bouchée des soirées chaudes d’été. En plus, c’est bio et... il est vendu 2$ de moins que l’an dernier!

Weingut Pittnauer, Pitti 2018, Burgenland, Autriche 17,95$ - Code SAQ 14444201 – 13,5% - 3g/L – BIO

★★★ $$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel