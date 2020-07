ST-ONGE, Fleurette



À Mascouche, le 8 juillet 2020, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Fleurette St-Onge née Paré, épouse de feu M. Lucien St-Onge.Elle laisse dans le deuil ses fils : Richard, Lucien et Pierre et leurs conjointes, petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 18 juillet de 12h à 16h au:URGEL BOURGIE / ATHOS2630 RUE NOTRE-DAME OUESTMONTRÉAL, QC H3J 1N7Une liturgie aura lieu ce même jour à 16h à la chapelle du salon.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation québécoise du cancer.Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives de la Santé Publique du Québec en regard à la distanciation physique de 2 mètres, du lavage de mains obligatoires à l'entrée, de plus le port du masque ou du couvre-visage est fortement recommandé.