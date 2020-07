Chasse à l'homme: des citoyens bien intentionnés ont nui au travail policier

Des citoyens bien intentionnés voulant probablement aider les policiers dans la chasse à l’homme visant à retrouver Martin Carpentier, que l’on soupçonne être caché dans un secteur forestier à Saint-Apollinaire, ont plutôt nui aux recherches dans la nuit de samedi à dimanche.

La porte-parole de la Sûreté du Québec, Ann Mathieu a rapporté en entrevue à TVA Nouvelles qu’une vidéo publiée en direct a provoquée une affluence de la population dans la forêt à la suite d’un possible bruit entendu.

«Cette nuit on a vécu une problématique importante, il y a eu une publication live Facebook invitant les gens à venir circuler. Lorsqu’il y a eu un bruit entendu dans le bois, les citoyens ont envahi le bois. Et là ça vient nuire au travail policier, et cela a nui au travail policier», indique Mme Mathieu.

Photo Annie T. Roussel

La porte-parole de la SQ admet comprendre que les citoyens veulent aider, mais demande à la population de ne pas se déplacer sur les lieux de l’opération policière.

«On sait que les gens sont pleins de bonne volonté, et on comprend cela et on apprécie. On demande aux gens de ne pas se déplacer sur les lieux de l’opération policière, ça peut malheureusement nuire au travail place», ajoute-t-elle.

Elle insiste pour dire que ce n’est pas parce qu’on ne voit pas de policiers, que le travail d’enquête et de recherche ne se fait pas.

«Les policiers travaillent 24 heures sur 24 depuis plusieurs jours maintenant, et ce, de jour comme de nuit. Ce n’est pas parce que vous ne voyez pas de policiers sur place la nuit ou sur la route qu’il n’y en a pas ailleurs.»

Elle invite la population à rester alerte.

«C’est important si vous le voyez, si vous l’apercevez, si vous avez de l’information, c’est de contacter le 911.»

Aucun policier n’a vu ou même aperçu Martin Carpentier depuis le début de la chasse à l’homme. Certains citoyens croient l’avoir vu, mais cette information n’est pas validée. Impossible de dire si l’homme est toujours en vie, toutes les hypothèses sont étudiées par les enquêteurs.