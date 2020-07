Coronavirus : plus de 20 000 décès au Moyen-Orient

PARIS | La pandémie de nouveau coronavirus a fait plus de 20 000 morts au Moyen-Orient, dont plus de la moitié en Iran, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles dimanche.

Avec un total de 20 005 morts (pour 907 736 cas), le Moyen-Orient reste toutefois une région relativement épargnée par la pandémie de COVID-19, qui a tué au moins 565 166 personnes dans le monde.

L’Iran, pays de plus de 80 millions d’habitants, est le plus touché de la région avec plus de 12 829 morts recensés pour 257 303 cas, selon des chiffres officiels transmis dimanche.

Pays le plus meurtri du Proche et Moyen-Orient, l’Iran occupe également le 9e rang en termes de nombre de décès liés au virus. Ce dernier progresse dans le pays depuis le début du mois de mai.

Jeudi, les autorités iraniennes ont ainsi annoncé un record avec 221 nouveaux morts en 24 heures.

L’Irak (3055 décès, 75 194 cas au total), l’Arabie saoudite (2181 décès, 229 480 cas), le Yémen (464 décès, 1380 cas) et le Koweït (386 décès, 54 058 cas) sont les autres pays les plus touchés par la maladie COVID-19 au Moyen-Orient.

Si l’on rapporte le nombre de morts par rapport à la population, l’Iran enregistre 153 morts par million d’habitants, au 25e rang mondial, devant le Koweït (90), l’Irak (76) et l’Arabie saoudite (63).

La moyenne dans la région est d’environ 43 morts par million d’habitants, selon un comptage AFP, alors que la moyenne mondiale se situe autour de 70 morts par million d’habitants.

Les morts au Moyen-Orient ne représentent qu’environ 3,5 % des décès dus à la COVID-19 enregistrés dans le monde, loin derrière l’Europe (plus d’un tiers), les États-Unis et le Canada (25 %), et l’Amérique latine et les Caraïbes (25 %).