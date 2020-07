Derniers développements dans le dossier Romanov

Derniers développements dans le complexe dossier d'Alexander Romanov: le jeune défenseur pourra s'entraîner avec les Canadiens de Montréal lors des phases 3 et 4 de retour au jeu de la Ligue nationale de hockey (LNH), s'il signe un contrat qui entre en vigueur cette saison.

C'est ce qu'a confirmé son agent Dan Milstein au TVASports.ca, dimanche.

Romanov ne pourra pas prendre part à un match du tournoi éliminatoire du circuit Bettman cet été, mais il pourra, au moins, avoir un avant-goût de la LNH s'il le désire. À compter de lundi midi, les Canadiens disposeront d'une fenêtre de 53 heures pour s'entendre avec le Russe sur les termes d'un contrat d'entrée commençant en 2019-2020. En brûlant la première des trois années de l'entente, le CH permettrait à Romanov de s'entraîner avec l'équipe lors de la ronde de qualification et lors des séries.

L'agent de Romanov compte discuter avec son client au milieu de la nuit ou lundi matin, selon le fuseau horaire russe, afin de prendre une décision concernant la suite des choses.

S'il ne signe pas d'ici la fin de la fenêtre de 53 heures son contrat d'entrée avec le Tricolore, Romanov aura d'autres options. Il pourrait s'entendre avec une formation européenne pour recommencer à jouer le plus rapidement possible, mais on ignore, pour l'instant, si cela le rendrait inadmissible à la saison 2020-2021 de la LNH.