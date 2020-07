Devrais-je lui faire confiance?

Je me suis fait un amoureux sur un site de rencontre il y a deux mois. On a triché puisqu’on s’est vu tout de suite. Il m’a vite annoncé qu’il partageait sa vie avec quelqu’un, mais qu’il ne l’aimait plus. C’est un homme plein de charme, mais aussi de mystère. Il refuse de me dire ce qu’il fait dans la vie et où il habite. Il prétend que le mystère, ça entretient l’amour.

Je sais que je ne suis pas sa première date, mais il m’a dit que les autres rencontrées sur le site ne m’allaient pas à la cheville. Par contre, comme il refuse de me dire quand il envisage de se séparer pour qu’on puisse vivre ensemble, je commence à douter.

J’arrive à 40 ans. J’aimerais me fixer dans la vie. Ma sœur me dit que j’ai le don de choisir les voies difficiles en amour. Selon elle, un gars sincère aurait déjà quitté sa conjointe pour moi après trois mois de fréquentation. Qu’en pensez-vous ?

Fleur triste

J’émets de gros doutes sur le sérieux de ce monsieur, et sa volonté de garder secrète la plus grosse partie de son jardin ne m’inspirerait pas confiance. Vous devriez prendre en compte le commentaire de votre sœur qui vous connaît mieux que moi, et qui semble vouloir vous mettre sur une piste de recherche qui vous permettrait de mieux cibler vos choix de partenaire. Il n’y a pas d’âge pour modifier une méthode qui donne de mauvais résultats afin d’en acquérir une qui soit plus adéquate.