En famille sur les voies cyclables

Les voies cyclables sont prises d’assaut par les familles cette saison. Afin que les enfants connaissent les plaisirs d’une randonnée à vélo en toute sécurité, voici quelques conseils dénichés auprès de la SAAQ et de Vélo Québec.

Un peu de pratique

Avant de rouler sur une piste cyclable, l’enfant doit s’exercer dans un endroit peu fréquenté, comme «dans une cour d’école, un parc ou une ruelle», suggère Vélo Québec. La méthode de la draisienne (expliquée sur le site www.velo.qc.ca/boite-a-outils/methode-de-la-draisienne), c’est-à-dire apprendre à rouler en équilibre avant de pédaler, pourrait s’avérer un guide précieux pendant cette période d’initiation. Le parent ou l’adulte responsable pourra ensuite accompagner l’apprenti cycliste «sur des rues tranquilles afin qu’il apprenne à circuler sur le réseau routier», suggère Vélo Québec, et l’initier au Code de la sécurité routière.

Bien maîtriser son vélo

Le cycliste en herbe qui emprunte les voies cyclables doit être capable de réaliser certaines manœuvres de base, dont moduler sa vitesse selon les circonstances, contourner des obstacles, s’arrêter, descendre de son vélo seul, emprunter les virages, rouler en file du côté droit de la voie cyclable, respecter une distance sécuritaire avec les autres cyclistes, etc. Il pourrait être nécessaire de lui rappeler l’obligation de «circuler en demeurant à califourchon et en tenant constamment le guidon», comme l’indique la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ).

Un enfant à l’affût

L’enfant doit aussi connaître les dangers qui pourraient s’inviter sur son chemin et se méfier des portières d’autos qui s’ouvrent soudainement devant lui, des véhicules qui sortent des entrées privées en marche arrière (lui montrer ce que sont les feux de recul), des véhicules qui approchent et qui peuvent être placés dans son angle mort, etc. Par ailleurs, il apprendra à bien signaler ses intentions et à décoder les panneaux de circulation.

Des parents aux aguets

Qu’il préfère se placer à l’avant ou plutôt suivre son enfant lors d’une randonnée, le parent demeure toujours aux aguets. Selon Vélo Québec, «rouler derrière votre enfant vous permettra de voir comment il se comporte et de lui prodiguer des conseils». Tandis que «rouler devant votre enfant vous permettra d’anticiper ce qui peut survenir». L’adulte responsable choisit donc la position avec laquelle il se sentira plus en confiance.

La SAAQ, pour sa part, recommande «à l’accompagnateur d’être en avant. Si la randonnée se fait avec deux parents, un devrait se placer en avant et l’autre en arrière.»

Planifier sa randonnée

Choisir un itinéraire à la hauteur des capacités de l’enfant nourrira le plaisir de celui-ci pour cette activité. Il est préférable de tenir compte de la distance à parcourir, du relief qui apporte des défis que l’enfant pourra franchir, des haltes attrayantes où faire le plein d’énergie, etc. Une météo incertaine ou un vent fort, qui nécessite de redoubler d’efforts, pourraient ralentir l’ardeur des jeunes cyclistes. Avant de partir, il est essentiel de s’assurer que tous les vélos, même les plus petits, sont en ordre et bien ajustés à son usager. Que tous les cyclistes portent un casque bien ajusté, qu’ils soient vêtus de vêtements voyants et pas très amples (on oublie la petite robe soleil) et que les lacets soient bien attachés. Les bouteilles d’eau remplies et les collations dans le sac à dos, la famille sera prête à partir.

Saviez-vous que?