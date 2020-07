«Histoire inacceptable»: Alaclair Ensemble se dissocie de Maybe Watson

Le groupe hip-hop Alaclair ensemble s'est dissocié du rappeur Maybe Watson, dimanche, après avoir pris connaissance d'une «histoire inacceptable» dans la foulée de la vague de dénonciation qui déferle ces jours-ci sur les réseaux sociaux.

«Nous venons d'être informés d'une histoire inacceptable concernant Maybe Watson. En date d'aujourd'hui, il ne fait plus parti du groupe. Nous nous dissocions de lui, nous sommes sans mots...», a brièvement écrit la formation sur sa page Facebook dimanche matin, sans donner plus de détails.

Cette décision «responsable» a été soutenue «sans équivoque» par Disques 7ième Ciel, la maison de production d'Alaclair Ensemble, toujours sur Facebook.

Depuis quelques semaines, des centaines de personnes ont témoigné sur les réseaux sociaux, dénonçant des agressions, du harcèlement ou d'autres gestes répréhensibles à caractère sexuel qu'ils ont subis. Notamment, la chanteuse Sofia Nolin a dénoncé des gestes commis par l'animatrice Maripier Morin, qui a depuis pris une «pause professionnelle»

Les chanteurs Yann Perreau et Bernard Adamus ont aussi été largués par leur maison de disque en raison d'allégations les concernant.