Impact: «Un derby, ça ne se perd pas, ça se gagne»

L’Impact de Montréal, si tout se passe normalement, devrait affronter son rival honni, le Toronto FC, mercredi, au tournoi «La MLS est de retour».

«Normalement», c’est parce que la COVID-19 ne cesse de s’inviter à l’événement tenu à Orlando, en Floride, où le virus fait beaucoup ravages depuis environ trois semaines. Dimanche matin, le TFC a justement vu son match contre D.C. United reporté en raison de soupçons concernant certains joueurs. Il s’agissait de fausses alertes, mais le match n’a pas eu lieu.

Peu importe, l’Impact, de son côté, continue de se préparer pour le Toronto FC. Et après avoir perdu son premier match, jeudi, contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, la troupe de l’entraîneur Thierry Henry n’a pas l’intention de manquer son coup à nouveau lors de sa prochaine sortie.

«Un derby, ça ne se perd pas, ça se gagne», a affirmé le défenseur Zachary Brault-Guillard en marge de l’entraînement de dimanche.

«Ça va être un très gros match», a ajouté l’international canadien de 21 ans.

Admettant que l’équipe avait manqué de combativité contre les «Revs», jeudi, «ZBG» croit qu’il faut simplement aller de l’avant.

«On manquait aussi de rythme, on avait un système mis en place et on avait un peu de mal à se trouver. Et on a retrouvé un peu nos principes d'avant, je pense, a-t-il observé. J'espère que ça va faire la différence.»

«On doit être professionnels», a pour sa part rappelé l’ailier nigérian Orji Okwonkwo.

«On doit amener tout le monde à travailler fort l'un pour l'autre, a-t-il poursuivi. Ce ne sera pas facile, je ne vais pas mentir, mais si on travaille très fort, en équipe, nous allons nous en sortir.»