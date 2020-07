Les Blue Jays de Buffalo?

Les Blue Jays de Toronto n’ont officiellement pas déterminé où ils disputeront leurs matchs locaux de la saison 2020 et même s’ils espèrent demeurer dans leurs quartiers du Rogers Centre, ils pourraient bien évoluer à Buffalo en raison des contraintes reliées aux voyages.

Selon ce qu’a rapporté le quotidien Buffalo News en fin de semaine, l’organisation ontarienne examine la possibilité de jouer au Sahlen Field, le domicile du club-école AAA des Jays, les Bisons de Buffalo. La troupe du gérant Charlie Montoyo doit disputer sa première rencontre à domicile le 29 juillet contre les Nationals de Washington et le temps commence à manquer.

Effectivement, aucune entente n’a été conclue avec les gouvernements quant à la présentation de parties du baseball majeur à Toronto, même si les Jays tiennent leur camp d’entraînement à l’intérieur de leur stade et que les joueurs demeurent à l’Hôtel Marriott adjacent à l’édifice. La quarantaine de 14 jours obligatoire pour quiconque arrivant au pays constitue un obstacle important pour la seule équipe canadienne des majeures.

Ceux qui seraient tentés de ne pas respecter les règles en vigueur s’exposeraient à une amende maximale de 750 000 $ et à une peine d’emprisonnement, d’après le réseau TSN.

Travaux à faire

Si Buffalo veut convaincre les Jays, des modifications devront être apportées au Sahlen Field. Le journal local précise que le système d’éclairage nécessite une mise à jour pour la présentation de matchs des grandes ligues. La formation torontoise jouera 24 de ses 30 parties à domicile en soirée.

De plus, les commodités doivent être améliorées, dont les vestiaires, les lieux de travail et d’entraînement, les locaux réservés aux arbitres et la cage des frappeurs. Cependant, le Buffalo News mentionne que l’absence de partisans au stade pourrait permettre la transformation de certains espaces clients. La galerie de presse est également à peaufiner, mais le stade compte en revanche sur quelques hôtels situés à proximité.