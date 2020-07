[PHOTOS] La maison de Marie-Chantal Toupin mise en vente

Marie-Chantal toupin a mis en vente sa maison située à Terrebonne.

Elle a choisi de mettre en vente sa grande maison de Lanaudière pour se trouver un nouveau logis.

On peut lire dans la description officielle qu'il s'agit d'une : «magnifique propriété située dans un secteur Tranquille et Paisible de Terrebonne avec sentier pédestre à proximité. Immense terrain de plus de 35 000 pi2. Garage double avec espace de stationnement pour plus de 10 voitures et deux fosses septiques.»



La propriété est affichée au prix de 487 000 $.

