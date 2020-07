Quoi regarder à la télé lundi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le lundi 13 juillet.

Masterchef

C’est le début de la dixième saison de Masterchef avec encore plus d’équipes et de participants. De nombreuses surprises attendent les 36 aspirants-chefs prêts à tout derrière les fourneaux pour décrocher l’un des 20 tabliers. Qui impressionnera le plus les juges par sa technique et son talent?

Lundi, 11h30, CASA.

Pour Sarah

Après un party bien arrosé, Sarah (Marianne Fortier), 17 ans, et son ami d’enfance Cédric (Félix-Antoine Duval), qui fête ses 18 ans, ont un grave accident d’automobile à bord d’une voiture sport. C’est le début d’une bataille médicale, juridique et émotive entre les deux familles.

Lundi, 13h, TVA.

Lumière sur...

L’émission retrace le parcours de la comédienne Louise Marleau, qui a débuté sa carrière durant son enfance et a ensuite été présente tant au théâtre qu'à la télévision et au cinéma.

Lundi, 16h, ICI Radio-Canada Télé.

Midnight Express

Au terme de son voyage en Turquie, Billy Hayes est arrêté à la frontière avec deux kilos de drogue sur lui. Le jeune homme va découvrir que sa peine s'est transformée en prison à perpétuité et qu’il devra rester dans une des prisons les plus sordides du pays.

Lundi, 16h05, Cinépop.

Plan B

Rediffusion de la première saison. Philippe (Louis Morissette) voit ses projets s’effondrer quand Évelyne (Magalie Lépine-Blondeau) le quitte. Il fait alors appel à la compagnie Plan B pour revenir dans le passé et essayer de changer le court des événements.

Lundi, 20h, Séries Plus.

Alvin et les Chipmunks

Alvin, Simon et Théodore ont l’impression que Dave (Jason Lee), leur père adoptif, est à la veille de demander sa petite amie en mariage, et qu’il va les abandonner. Ils vont tout mettre en place pour faire changer ses plans.

Lundi, 20h, V.

Au volant d’une belle cubaine

Pour le dernier épisode de cette série, José Gaudet et Gildor Roy enquêtent sur la décapotable Studebaker 1950 qui appartenait au célèbre musicien cubain Miguel Matamoros. Gildor va en profiter pour initier son complice à la musique latine.

Lundi, 21h, Z.