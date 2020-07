Silence, on retourne!

Les acteurs de District 31 retrouvent lundi le plateau du populaire drame policier, quatre jours après avoir reçu une formation spéciale sur l’ABC de tourner en pandémie de COVID-19.

Jeudi dernier, les équipes de District 31, acteurs et techniciens, avaient rendez-vous aux Studios Mels de Saint-Hubert pour suivre les enseignements d’un coordonnateur sanitaire. Toutes les règles ont été passées au peigne fin. La marche à suivre en début de journée, quelle porte utiliser pour entrer, signature des formulaires, prise de température, coiffure/maquillage, blouses de protection, visières, masques, lunchs, collations... Une simulation de tournage de scène a même été organisée.

« C’est pour éviter qu’il y ait de l’improvisation... Le moins possible, du moins, indique la productrice et script éditrice du feuilleton quotidien, Fabienne Larouche. Il faut que tout le monde ait son ‘‘X’’ et sache quoi faire. »

Cette séance d’information visait également à rassurer les travailleurs. « Il faut que tout le monde se sente protégé par rapport à ce qu’on a connu au mois de mars, poursuit Fabienne Larouche. Le risque zéro n’existe pas, mais on fait tout pour que tout aille bien ».

Un chronomètre

Le coordonnateur sanitaire agira comme « chien de garde » pendant toute la durée du tournage. Il veillera au respect des règles gouvernementales, comme celle d’observer une distance de deux mètres entre chaque acteur. Cet écart tombera à un mètre mercredi, mais pour une durée maximale de quinze minutes par jour par comédien.

Une personne munie d’un chronomètre passera ses journées à tenir les comptes ainsi qu’à remplir un registre serré. Les poignées de mains sont permises, mais pas question de tourner des scènes de bagarre ou d’amour.

Autre détail à mentionner : quand un comédien faisant partie de l’équipe régulière ira tourner sur une autre production, il devra garder une distance de deux mètres avec ses collègues pendant deux semaines.

« On a travaillé d’arrache-pied pour que tout soit mis en place pour qu’on puisse respecter les consignes, indique Fabienne Larouche. Mais si on s’aperçoit qu’il y a quelque chose qui cloche, on arrête tout. »

5e rang et L’Échappée

Outre District 31, une autre série redémarre ses activités ce matin : 5e rang. Trois semaines après avoir complété le tournage-test d’un épisode, les équipes du drame agricole de Radio-Canada reprennent le travail jusqu’au 14 août, le temps de compléter la commande des 12 épisodes prévus cet automne.

« Si tout va bien, on pourrait continuer après », indique la productrice de feuilletons, Joanne Forgues des Productions Casablanca.

Du côté de L’Échappée, Anick Lemay et compagnie repartent la machine lundi prochain. La semaine suivante, c’est Hélène Bourgeois-Leclerc et Roy Dupuis qui retrouveront Toute la vie.

Plus tard cet été

Les tournages des Pays d’en haut et Faits divers se remettront en marche plus tard cet été. « On est au tout début des préparatifs, explique la productrice Sophie Deschênes de Sovimage. Ce qui est très important, c’est la santé de tout le monde. Il va falloir être vigilant. On a des règles très strictes à suivre ».

Pour Discussions avec mes parents et Une autre histoire, les dossiers sont « en cours d’approbation finale », précise Radio-Canada. Pour L’heure bleue, rien n’est encore confirmé, signale TVA.